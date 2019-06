«Ακύρωσα την επίθεση στο Ιράν γιατί θα έχαναν τη ζωή τους 150 άνθρωποι» ισχυρίζεται ο Τραμπ

Στους λόγους για τους οποίος ακύρωσε την επίθεση κατά του Ιράν «δέκα λεπτά πριν γίνει» αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αποφασιστεί να βομβαρδιστούν τρεις στόχοι στην ιρανική επικράτεια και «τότε ρώτησα πόσοι θα πέθαιναν. 150 κύριε, ήταν η απάντηση από έναν στρατηγό. Δέκα λεπτά πριν γίνει τη σταμάτησα».

Ο Τραμπ αναφέρει πως ο θάνατος των 150 ατόμων δεν είναι συγκρίσιμος με την κατάρριψη ενός drone.

Παράλληλα ισχυρίζεται πως ο στρατός των ΗΠΑ είναι ο ισχυρότερος του κόσμου και πως το Ιράν δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ πυρηνικά όπλα κατά των ΗΠΑ και του κόσμου.

Επίσης επιτέθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα αναφέροντας πως έδωσε 150 δισ. δολάρια και 8 δισ. δολάρια μετρητά στο Ιράν, σώζοντας το από τη χρεοκοπία και «αντί θα μας πουν ευχαριστώ φώναξαν: θάνατος στην Αμερική». Επίσης, σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στη Μέση Ανατολή «αλλά τους πιάσαμε».

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone την Πέμπτη, μετά τις εκρήξεις σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

….Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!….

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019