Πτήση-θρίλερ: Το αεροπλάνο γέμισε ξαφνικά με ομίχλη [βίντεο]

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της American Airlines, καθώς το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν γέμισε ξαφνικά… ομίχλη!

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Μαϊάμι και κατευθυνόταν στην Κόστα Ρίκα. Λίγο μετά την απογείωσή του, άρχισε να γεμίζει με κάτι που έμοιαζε με καπνό, πανικοβάλοντας έτσι τους επιβάτες, ωστόσο αυτό τελικά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν καπνός, αλλά ομίχλη!

Η ομίχλη στην καμπίνα επιβατών του αεροπλάνου δημιουργήθηκε επειδή ο αέρας του κλιματισμού ήρθε σε επαφή με τον θερμό και υγρό αέρα στην ατμόσφαιρα, αφού το πλήρωμα της καμπίνας άνοιξε τις πόρτες του αεροσκάφους. Ενας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό συνέβη εξαιτίας της διαφοράς της θερμοκρασίας, αλλά δεν είναι καπνός, είναι αρκετά φυσιολογικό».

Το αεροπλάνο τελικά έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Νικαράγουα, ενώ οι επιβάτες εκτός ότι τρομοκρατήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν και αρκετά, αφού έκαναν πάνω από 10 ώρες να φτάσουν στον προορισμό τους. Πολλοί μάλιστα εξοργίστηκαν, αφού παρέμειναν για τρεις ολόκληρες ώρες στο αεροδρόμιο, μέχρι να αδειάσει η καμπίνα από το νέφος.

Spent 10 hrs of hell with @AmericanAir. My flight from Mia to Lir was diverted to Nicaragua, we were stuck in a foggy plane for 3.25 hrs, they made no effort to feed my baby, no refund, no help, no hotel when they took us back to Mia. @WFLAShannon pic.twitter.com/6seg9Va8j4

— Jason Kral (@Augiewrslr) June 10, 2019