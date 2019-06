Σάλος στη Βρετανία: Βουλευτής των Τόρις έπιασε από το σβέρκο διαδηλώτρια [βίντεο]

21/06/19 • 11:13 | UPD 21/06/19 • 11:13 Newsroom eleftherostypos.gr

Το βίντεο, που έχει κάνει πολλούς να απαιτούν την παραίτηση του «τραμπούκου» υπουργού, ο Μαρκ Φιλντ, του κόμματος των Συντηρητικών, εμφανίζεται να σταματά την διαδηλώτρια της Greenpeace, σπρώχνοντάς την πάνω σε μια κολόνα.

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει βουλευτή των Τόρις να αρπάζει από τον σβέρκο μία διαδηλώτρια της Greenpeace, σε χθεσινή εκδήλωση, και να την βγάζει βίαια από την αίθουσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε σε δείπνο με καλεσμένους σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες από το Σίτι του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ στο επιβλητικό Mansion House.

Στη συνέχεια, αφού την τραβολογά, την αρπάζει από τον σβέρκο και την οδηγεί με βία έξω από την αίθουσα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου διαδηλώτριες της Greenpeace εισέβαλαν, φορώντας κόκκινες τουαλέτες, στο ετήσιο δείπνο Bankers and Merchants, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Φίλιπ Χάμοντ σχετικά με την κατάσταση της βρετανικής οικονομίας.

Ο Μαρκ Φιλντ, που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ακούγεται στο βίντεο να λέει, αφού αρπάζει την γυναίκα «μπορείτε να βγάλετε έξω αυτό το άτομο;».

Εκείνη, ενώ την τραβολογάει ο βουλευτής, το μόνο που προλαβαίνει να πει είναι «κάνουμε ειρηνική διαμαρτυρία».

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, Μπράντον Λούις, επιβεβαίωσε σήμερα ότι το κόμμα θα διερευνήσει το ζήτημα, και ότι ο κ. Φιλντ ζήτησε συγγνώμη, εκφράζοντας βαθιά μεταμέλεια για την πράξη του.

Μερικά από τα σχόλια των εξοργισμένων χρηστών στο Twitter:

