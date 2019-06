«Keep America Great»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος το 2020 [βίντεο]

Μέσα σε κραυγές επευφημίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μπροστά σε υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, πως θα διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία των ΗΠΑ, στις εκλογές του 2020!

Ο Αμερικανός μεγιστάνας επιβεβαίωσε ότι από σήμερα ξεκινά την εκστρατεία του, με στόχο να διατηρήσει την θέση του Προέδρου της χώρας, στις εκλογές του Νοέμβρη του 2020.

«Αρχίζω επίσημα την εκστρατεία μου για μια δεύτερη θητεία», είπε ο Τραμπ μπροστά στους περίπου 20.000 οπαδούς του που συγκεντρώθηκαν στο Ορλάντο της Φλόριντα. Χρησιμοποίησε και πάλι την φράση που υποσχέθηκε στην καμπάνια της πρώτης του θητείας, που είναι να «κάνει ξανά την Αμερική μεγάλη», παραφράζοντάς την λίγο. Αυτή τη φορά, το «Make America Great Again», έγινε «Keep America Great», δηλαδή «διατηρούμε την Αμερική μεγάλη».

“Exactly 4 years ago this week, I announced my campaign for President of the United States… it turned out to be a great political movement because of you.” –@realDonaldTrump#Trump2020 pic.twitter.com/RxM0nMWmTt

— GOP (@GOP) June 19, 2019