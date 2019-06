Απίστευτος Τραμπ: Έδιωξε τον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου επειδή έβηξε [βίντεο]

Οργίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επειδή ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Μικ Μαβάλνεϊ… τόλμησε να βήξει ενώ μιλούσε.

Ο Τραμπ έδινε συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο στο ABC και τον Τζορτζ Στεφανόπουλο.

Τη στιγμή που απαντούσε σε ερώτηση για τη φορολογική του δήλωση άκουσε τον Μικ να βήχει.

«Ας το ξανακάνουμε. Βήχει στη μέση της απάντησης μου», λέει στο συνεργείο και τον δημοσιογράφο ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προς τον έκπληκτο επιτελάρχη ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά εμφανώς εκνευρισμένος: «Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό. Αν πρόκειται να βήξεις σε παρακαλώ φύγε από το δωμάτιο. Απλά δεν μπορείς να βήχεις».

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.

“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/tHvInT20RZ pic.twitter.com/UjFbkxdvKH

— ABC News (@ABC) June 17, 2019