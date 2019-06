Είναι αλήθεια: Με ένα τεράστιο πέος υποδέχθηκαν τον Τραμπ στην Μεγάλη Βρετανία [εικόνες]

Επίσημη επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ και όπως φαίνεται από τις σφοδρές αντιδράσεις, δεν έχουν όλοι οι κάτοικοι θετική γνώμη για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ήδη, την άφιξή του στο νησί μποϊκοτάρει ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, την ώρα που ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σάντικ Καν, συγκρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο με τους «φασίστες του 20ου αιώνα».

Χαρακτηριστική των αντιδράσεων για το ταξίδι Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η περίπτωση του 18χρονου Όλι Νανκέροου.

Ο 18χρονος σχημάτισε το μήνυμά του σε ένα σημείο κοντά στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, όπου προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα το Air Force One, με την ελπίδα να το δει ο πλανητάρχης καθώς φτάνει.

Give us a wave when you fly over tomorrow !! @realDonaldTrump #climatechange #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/IzsT2XVpAn

— born_eco (@born_eco) June 2, 2019