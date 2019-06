Συνάντηση με την Βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέφθασε πριν λίγα λεπτά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου και συναντήθηκε με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι δύο τους θα γευματίσουν μαζί μακριά από τις κάμερες για λίγη ώρα, προτού η βασίλισσα ξεναγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σε έκθεση αμερικανικών ευρημάτων. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

US President @realDonaldTrump and @FLOTUS shake hands with the Queen as they arrive at Buckingham Palace at the start of their three-day state visit.

Follow live updates on his #statevisit here: https://t.co/MhzhR1kZQx pic.twitter.com/rTTAXvk0OZ

— Sky News (@SkyNews) 3 Ιουνίου 2019