Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας έξω από τον Λευκό Οίκο [βίντεο]

Ενας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο και μέχρι στιγμής είναι άγνωστος ο λόγος της πράξης του, καθώς και η κατάσταση της υγείας του.



«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μεταφέραμε έναν άνθρωπο με εγκαύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και πρόσθεσε ότι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο προς βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων.

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7

— patlangs (@LangsPat) 29 Μαΐου 2019