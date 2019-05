Σοκ στη Βρετανία: Ριάλιτι παρουσιάζει τη σχέση 44χρονου με 16χρονη [βίντεο]

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία το ριάλιτι Age Gap Love (έρωτας με διαφορά ηλικίας) του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 5.

Στα πλαίσια της προώθησης του ριάλιτι που θα προβληθεί τον Ιούνιο, το Channel 5 δημοσίευσε στο Twitter απόσπασμα στο οποίο μιλάει ένα ζευγάρι που είχε γνωριστεί όταν η κοπέλα ήταν 16 ετών!

Tο επίμαχο απόσπασμα αφηγείται την ερωτική ιστορία του 47χρονου σήμερα Andy Telford με την 19χρονη Beth.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από τρία χρόνια, όταν η Beth ήταν 16 ετών και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον δύο ετών Timmy και τον ενός έτους Conway.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η μητέρα της Beth άρχισε να κάνει παρέα με τον Andy.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα εξομολογείται ό άνδρας, όταν έλαβαν την απόφαση να παντρευτούν, υποχρεώθηκαν να μετακομίσουν στο Λάνκασαϊρ προκειμένου να αποφύγουν τις έντονες επικρίσεις των γειτόνων, οι οποίοι χαρακτήριζαν τον Andy παιδόφιλο.

"16-44… It's a big gap." But this didn't stop Andy and Beth from giving #AgeGapLove a go. pic.twitter.com/3pAgLVRgPE

— Channel 5 (@channel5_tv) May 26, 2019