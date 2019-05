Στους 13 οι τραυματίες από την έκρηξη στη Λυών – Για «επίθεση» κάνει λόγο ο Μακρόν [εικόνες & βίντεο]

Η έκρηξη ενός παγιδευμένου δέματος σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της Λιόν σήμερα το απόγευμα -την οποία χαρακτήρισε «επίθεση» ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν- είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 10 άνθρωποι, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών.

Το δέμα ή βαλίτσα, όπως το περιέγραψαν κάποιοι μάρτυρες, περιείχε βίδες και καρφιά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Είχε τοποθετηθεί μπροστά από έναν φούρνο σε έναν εμπορικό πεζόδρομο, πολύ κοντά στην πλατεία Μπελκούρ, στην καρδιά της πόλης.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών, που κυκλοφορούσε με ένα μαύρο ποδήλατο και θεάθηκε κοντά στο σημείο της έκρηξης, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση των ερευνών. Ο δήμαρχος του 2ου διαμερίσματος, Ντενίς Μπρολικιέ, είπε ότι κάμερες ασφαλείας βιντεοσκόπησαν τον ύποπτο.

Όλη η περιοχή εκκενώθηκε και αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία του Παρισιού.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πληροφορήθηκε την έκρηξη τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια ομιλία. Έκανε αμέσως λόγο για «επίθεση». «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν τραυματίες και για αυτό θέλω προφανώς η σκέψη μου είναι με τους τραυματίες, με τις οικογένειές τους», είπε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ αποφάσισε να μεταβεί επί τόπου και ζήτησε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στους δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ακύρωσε τη συμμετοχή του στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ευρωεκλογών της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από την έκρηξη τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Από αυτούς οι 11 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Όλοι τους πάντως φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

Νωρίς το βράδυ, κόκκινες κορδέλες με τη φράση «κίνδυνος θανάτου» απέκλειαν την πρόσβαση προς το σημείο της έκρηξης. Πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά βρίσκονταν ακόμη στην περιοχή.

«Εκείνη την ώρα εργαζόμουν, εξυπηρετούσα κάποιους ανθρώπους, όταν άκουσα ένα τεράστιο μπουμ. Αμέσως, κατέβηκα να δω τι συνέβαινε. Νόμιζα ότι είχε σχέση με τις εργασίες» στον δρόμο, όπου υπήρχε ένα εργοτάξιο, αφηγήθηκε ο Ομάρ Γκεζά, φούρναρης σε ένα κοντινό κατάστημα. «Φτάνοντας εκεί, είδα έξι ανθρώπους αιμόφυρτους, ξαπλωμένους στο οδόστρωμα. Προσπαθήσαμε να τους μεταφέρουμε σε μια μπουτίκ για να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν καταφέραμε πολλά πράγματα. Αμέσως καλέσαμε την αστυνομία και την πυροσβεστική», συνέχισε.

Η Εύα, μια 17χρονη μαθήτρια, αναζητούσε εναγωνίως έναν φίλο της. Η κοπέλα ήταν κάτωχρη και έτρεμε: βρισκόταν μόλις 15 μέτρα από το σημείο της έκρηξης. «Νόμιζα ότι έγινε τροχαίο ατύχημα (…) Τριγύρω μου έπεφταν ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικά κομμάτια, χαρτόνια. Και ξαφνικά, ακούστηκαν σειρήνες, έφτασαν οι πυροσβέστες… Οι βιτρίνες είχαν σπάσει… Δεν καταλάβαινα τι γινόταν, είχα πάθε πανικό», είπε. Μια γυναίκα, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην περιοχή, μάζεψε τους δυο τρομοκρατημένους μαθητές, τους έδωσε ένα ποτήρι νερό και ένα μήλο…

