Τροχαίο-σοκ στην Ιαπωνία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε νήπια σκοτώνοντας δύο [βίντεο]

Αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο έπεσε πάνω σε νήπια σήμερα στη δυτική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να τραυματιστούν.

Το τροχαίο γνωστοποίησε η αστυνομία, ενώ ΜΜΕ μετέδωσαν πως αρκετά από τα θύματα βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Το τροχαίο έγινε το πρωί στην πόλη Οτσού, κοντά στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Ένα από τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν βγήκε από τον δρόμο και «χτύπησε μια ομάδα περίπου 15 παιδιών από έναν βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς περπατούσαν», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, τραυματίστηκαν δεκατρία παιδιά, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και δύο νηπιαγωγοί.

Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν έχουν συλληφθεί, ανέφερε το δίκτυο.

Όπως κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν απο το τροχαίο, τα θύματα βρίσκονταν πάνω σε πεζοδρόμιο, κοντά σε διάβαση πεζών, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω τους.

Πολύχρωμες σχολικές τσάντες ήταν σκορπισμένες στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, τέσσερα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «αναίσθητα». Το NHK ανέφερε από την πλευρά του πως βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

BREAKING: Vehicle plows into group of pedestrians, many of them children, in western Japan https://t.co/ZsN0c4uay7 pic.twitter.com/QXjbTiqUsD

— BNO News (@BNONews) May 8, 2019