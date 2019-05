Διαδηλώτρια πέταξε αυγό στο κεφάλι του πρωθυπουργού της Αυστραλίας [εικόνες & βίντεο]

Επίθεση με αυγό από μια νεαρή διαδηλώτρια δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενόψει των εκλογών της 18ης Μαϊου.

Η 25χρονη, που φορούσε σκούφο πλησίασε από πίσω τον Σκοτ Μόρισον και προσπάθησε να σπάσει ένα αυγό πάνω στο κεφάλι του, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ φρουροί όρμησαν πάνω της μέσα σε δευτερόλεπτα και την απομάκρυναν. «Έχουμε θέσει υπό κράτηση μια γυναίκα σε σχέση με ένα περιστατικό με τον πρωθυπουργό το πρωί», δήλωσε ο επιθεωρητής Σκοτ Ράσελ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όλμπερι και πρόσθεσε ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της διαδηλώτριας.

Σε πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες στην εκδήλωση ο Σκοτ Μόρισον εικονίζεται να τρίβει το κεφάλι του, αφού το αυγό – που δεν έσπασε – περνά ξυστά από το κεφάλι του, πριν να προσφέρει βοήθεια σε μια γυναίκα, που έπεσε κάτω όταν η ασφάλεια επενέβη για να συλλάβει τη διαδηλώτρια, δείχνουν. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, διαβεβαίωσε η αστυνομία.

«Θα αντισταθούμε ακλόνητοι στους τραμπουκισμούς, είτε πρόκειται για ενέργειες αυτών των θρασύδειλων ακτιβιστών που δεν σέβονται κανέναν, είτε πρόκειται για ενέργειες συνδικαλιστών», ανέφερε ο Μόρισον μέσω Twitter μετά το συμβάν.

We will stand up to thuggery whether it’s these cowardly activists who have no respect for anyone, or militant unionists standing over small businesses and their employees on work sites.

