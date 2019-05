Γεννάει η Μέγκαν Μαρκλ – Το ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ

Πηγές από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν πριν από λίγο ότι είναι σε εξέλιξη ο τοκετός για την γέννηση του πρώτου παιδιού του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πολυαναμενόμενη γέννηση του πρώτου παιδιού της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι δεν θα αργήσει πολύ ακόμη να έρθει στον κόσμο.

«Η Δούκισσα του Σάσεξ βρίσκεται στη διαδικασία τοκετού, για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί» ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

It’s begun. Can’t wait to see the new bundle of joy! #HarryandMeghan #BabySussex #duchessofsussex #PrinceHarry pic.twitter.com/v5YMCIIeT3

— Tiffany Foresi (@ARoyalHistorian) 6 Μαΐου 2019