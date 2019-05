Ο Στέβο Πεντάροφσκι νέος πρόεδρος στα Σκόπια – Ξεκινούν οι συζητήσεις με την ΕΕ

Ο νικητής των προεδρικών εκλογών στα Σκόπια Στέβο Πεντάροφσκι, σε δηλώσεις του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έκανε λόγο για ξεκάθαρη νίκη του, ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους που τον εμπιστεύτηκαν και σημείωσε ότι θα είναι πρόεδρος όλων των πολιτών της χώρας, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων και εθνοτικής προέλευσης.

Σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο το 98% των ψήφων ο υποψήφιος του κυβερνητικού συνασπισμού, Στέβο Πεντάροφσκι έλαβε 51, 83% ενώ η υποψήφια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης VMRO-DPMNΕ, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα εξασφάλισε 44,57 %. Τα άκυρα ήταν 3,56% και η συμμετοχή ήταν 46,44%.

Ο Πεντάροφσκι υπογράμμισε ότι ως νέος πρόεδρος θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής προοπτικής της χώρας.

Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ συνεχάρη τον Στέβο Πεντάροφσκι για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και σημείωσε ότι με την εξέλιξη αυτή η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα, καθώς διαρρηγνύει τη σχέση της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με το «σκοτεινό» παρελθόν της και έχει κάθε λόγο να ατενίζει με αισιοδοξία το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Η υποψήφια του αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE στις προεδρικές αυτές εκλογές, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αναγνώρισε την ήττα της και ευχαρίστησε όσους την εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.

Η Σιλιάνοφσκα έκρινε παράλληλα ότι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, όπως διαμορφώθηκε με τη νίκη του αντιπάλου της Στέβο Πεντάροφσκι, δεν εγγυάται καλύτερο μέλλον για τη χώρα και επανέλαβε την άποψη ότι η κατάσταση απαιτεί τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Από την δική του πλευρά ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών σημαδεύτηκε από «σοβαρές παρατυπίες», επέρριψε την ευθύνη γι’ αυτές στο κόμμα του Ζόραν Ζάεφ και εξέφρασε την άποψη ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ θα καταρρεύσει.

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε ο Γιοχάνες Χαν, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, την επικράτηση του Στέβο Πεντάροφσκι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία.

«Συγχαρητήρια στον Στέβο Πεντάροφσκι για την εκλογή του [στο αξίωμα] του προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Αδημονώ για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων» με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για την «έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ τον Ιούνιο», ανέφερε ο Χαν μέσω Twitter.

«Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να υπολογίζει στη συνέχιση της υποστήριξης της ΕΕ ως προς την ενταξιακή προοπτική της», πρόσθεσε ο επίτροπος Χαν στις δύο αναρτήσεις του.

Congratulations to @SPendarovski on his election as President of the Republic of #NorthMacedonia.I look forward to the continued cooperation on the #EU reform agenda in view of last year’s #Council Conclusions setting the path tow. opening #accession negotiations in June 2019 1/2

— Johannes Hahn (@JHahnEU) May 5, 2019