Τρόμος στο αεροδρόμιο της Μόσχας – Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες [βίντεο]

Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες για αδιευκρίνιστη αιτία στο αεροδρόμιο της Μόσχας.

Ένα επιβατικό αεροσκάφος SSJ-100 που είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με προορισμό την πόλη Μουρμάνσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία, τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μάλιστα οι πληροφορίες από τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι από την φωτιά υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το πρακτορείο Tass, επικαλούμενο μια πηγή την οποία δεν κατονομάζει, ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο αεροπλάνο ενδέχεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Fire crews appear to be tackling a plane on fire on the tarmac at #Sheremetyevo International Airport (SVO) #Moscow . 18:40 local time. Sunday 5 May 2019. pic.twitter.com/Xl69J1rM5l

A lot of passengers just started screaming “oh shit shit shit oh no oh no fuck nooo!!!!”….

And then we saw that there is a plane on fire right in front of us…

I don’t know what to say

— Kristian Kostov (@KristianKostov_) 5 Μαΐου 2019