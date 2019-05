Καρδιοχτύπησαν οι επιβαίνοντες σε Boeing 737, όταν κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο Τζάκσονσβιλ της Φλόριντα το αεροσκάφος γλίστρησε στον διάδρομο και κατέληξε σε ποτάμι.

Στο Boeing επέβαιναν 136 άνθρωποι και σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο σερίφης του Τζάκσονσβιλ ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν σε ρηχά νερά και δεν βυθίστηκε, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και δύο φωτογραφίες.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019