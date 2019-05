Στα πρόθυρα εμφυλίου η Βενεζουέλα: Μία νεκρή στις διαδηλώσεις κατά του Μαδούρο

Στα πρόθυρα εμφυλιοπολεμικής σύρραξης βρίσκεται για μια ακόμη φορά η Βενεζουέλα μετά την ενέργεια του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, τα ξημερώματα της Τρίτης, να ηγηθεί στρατιωτικής επιχείρησης για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί την αντιπολίτευση για απόπειρα πραξικοπήματος που σχεδιάστηκε μαζί με «την ολιγαρχία της Κολομβίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Την ίδια ώρα, η χώρα θρηνεί έναν ακόμη νεκρό από τα επεισόδια. Ο θάνατος μιας γυναίκας 27 ετών διαπιστώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε μετά τον τραυματισμό της από σφαίρα στο κεφάλι, στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

«Καταδικάζουμε τη δολοφονία της νεαρής Χουρούμπιθ Ραουσέο», η οποία χτυπήθηκε «από σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης», ανέφερε μέσω Twitter το Παρατηρητήριο Κοινωνικών Συγκρούσεων στη Βενεζουέλα. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στην Τσακάο, συνοικία του Καράκας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, έκαναν εξάλλου λόγο για 46 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο από σφαίρες.

#UPDATE One shot dead, over two dozen injured during May Day clashes between opposition supporters and Venezuela's armed forces in Caracas https://t.co/iOds3wo0ih pic.twitter.com/2HvBmTbOei

— AFP news agency (@AFP) May 2, 2019