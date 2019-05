Ο Τζούλιαν Ασάνζ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 50 εβδομάδων

Σχεδόν ένα έτος καλείται να εκτίσει στις φυλακές ο ιδρυτής του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, που καταδικάστηκε από βρετανική δικαστήριο σε φυλάκιση 50 εβδομάδων.

Μετά την κινηματογραφική του σύλληψη μέσα από την πρεσβεία του Ισημερινού, ο Τζούλιαν Ασάνζ κρίθηκε ένοχος για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχε επιβάλλει η δικαιοσύνη το 2012. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ασάνζ καθώς μεταφερόταν στα κελιά έκανε γροθιά αλληλεγγύης στους υποστηρικτές του, οι οποίοι ανταπέδωσαν τη χειρονομία και φώναζαν «Ντροπή σας» προς το δικαστήριο.

Η δικαστής Ντέμπορα Τέιλορ επέβαλε στον 47χρονο Ασάνζ ποινή φυλάκισης περίπου ενός έτους με την αιτιολογία ότι τα επτά χρόνια που πέρασε στην πρεσβεία του Εκουαδόρ κόστισαν στους Βρετανούς φορολογούμενους 16 εκατομμύρια λίρες (21 εκατομμύρια δολάρια) και δήλωσε ότι η πράξη του να ζητήσει άσυλο ήταν «σκόπιμη απόπειρα καθυστέρησης της δικαιοσύνης».

Ο δικηγόρος του Ασάνζ, Μαρκ Σάμμερς, δήλωσε στην αίθουσα του δικαστηρίου – κατάμεστη από δημοσιογράφους και υποστηρικτές του ιδρυτή των WikiLeaks – ότι ο πελάτης του ζήτησε καταφύγιο στην πρεσβεία του Ισημερινού, επειδή «ζούσε με τον συντριπτική υποψία ότι θα εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου φοβόταν ότι θα τον κακομεταχειριζόταν και ενδεχομένως θα φυλακίζονταν στο Γκουαντάναμο»

Επίσης διάβασε μια επιστολή του Ασάνζ, στην οποία ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του το 2012 και ανέφερε ότι «έκανα ό, τι νόμιζα ότι ήταν καλύτερο».

During Julian Assange’s sentencing for breaching bail, the court was a read a letter saying “I did what I thought at the time was the best or perhaps the only thing that I could have done.» The letter also apologised to those who “consider I’ve disrespected them.” pic.twitter.com/SrrAzKc7QQ

— RT UK (@RTUKnews) 1 Μαΐου 2019