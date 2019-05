Χάος στην Βενεζουέλα: Συγκρούσεις, φωτιές, δακρυγόνα και τραυματίες [εικόνες & βίντεο]

Ο Νίκολας Μαδούρο, διαβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ότι η απόπειρα «πραξικοπήματος» στρατιωτικών που τάχθηκαν υπέρ του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, απέτυχε και ανήγγειλε ότι θα ασκηθούν «ποινικές διώξεις» σε βάρος των υπεύθυνων για αυτήν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δεν είχε εμφανιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, από τη στιγμή που ο Γκουαϊδό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το οποίο καλούσε τον λαό και το στρατό στη Βενεζουέλα να ρίξουν τον Μαδούρο. Ακολούθησαν επεισόδια με πάνω από 50 τραυματίες, πυροβολισμοί, δακρυγόνα και η εικόνα σοκ ενός οχήματος της Εθνικής Φρουράς να πέφτει πάνω στο πλήθος των οπαδών του Γκουαϊδό.

Ο Χουάν Γκουαϊδό κάλεσε τον στρατό να βοηθήσει στην ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και βρέθηκε στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας. Εκεί, δημοσιογράφος του Reuters είδε δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων κατά του Γκουαϊδό και περίπου 70 οπλισμένων ανδρών. Στη συνέχεια ακολούθησε χάος.

Η απόπειρα πραξικοπήματος στρατιωτικών που αποστάτησαν και τάχθηκαν στο πλευρό του Γκουαϊδό απέτυχε, είπε ο Μαδούρο και προανήγγειλε ποινικές διώξεις σε βάρος όσων ήθελαν να τον ρίξουν.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα μιλούσε για απόπειρα πραξικοπήματος, στην οποία συμμετείχαν στρατιωτικοί που στασίασαν.

