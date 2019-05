«Είμαι καλά» δηλώνει ο Μπερλουσκόνι μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι διαβεβαίωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία για τις επικείμενες Ευρωεκλογές, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στα νεφρά.

«Είμαι καλά και έτοιμος για την προεκλογική εκστρατεία» έγραψε ο επιχειρηματίας στο Twitter. Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, που υπέστη κολικό του νεφρού, θα χρειαστεί να περάσει τη νύχτα στο νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί, έγινε γνωστό από ιταλικά ΜΜΕ.

Grazie a tutti per l’affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!@forza_italia #ForzaItalia

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) 30 Απριλίου 2019