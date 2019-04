Η ιστορική συνάντηση του Πούτιν με τον Κιμ [εικόνες & βίντεο]

Ιστορική ήταν η σημερινή συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και οι δύο ηγέτες έδειξαν στην τη συνάντηση τους μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να είναι ιδιαίτερα άνετοι.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε με μια θερμή χειραψία τον Βορειοκορεάτη ηγέτη ο οποίο έφτασε με λιμουζίνα στο χώρο του πανεπιστημίου Far Eastern Federal University όπου πραγματοποιείται η συνάντηση.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση θα είναι παραγωγική καθώς όλος ο κόσμος έχει το βλέμμα του στραμμένο στην κορεατική χερσόνησο» είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στον Πούτιν, σύμφωνα με το Bloomberg.

JUST IN: Kim Jong Un and Vladimir Putin shake hands as they meet for the first time in summit https://t.co/kYel7ryhvo pic.twitter.com/oUNuLWLtzT

— Bloomberg (@business) 25 Απριλίου 2019