Εκκενώθηκε η όπερα του Σίδνεϊ εξαιτίας διαρροής αερίου

Στην εκκένωση της Όπερας του Σίδνεϊ προχώρησαν οι αρχές μετά από διαρροή αερίου.

Οι πυροσβέστες και οι διασώστες αναφέρουν ότι περίπου 500 άνθρωποι εγκατέλειψαν το κτίριο και την περιοχή γύρω από την Όπερας του Σίδνεϊ. Οι αρχές έφτασαν στο σημείο και έκλεισαν τον δρόμο Macquarie, καλώντας τους οδηγούς και τους πολίτες να μην πλησιάζουν.

A low pressure gas main has been hit during construction at the Sydney Opera House. People have been evacuated from the building, part of the Botanic Gardens and a nearby residential block. @nswpolice have blocked off the forecourt. Still a strong smell of gas #gasleak @2GB873 pic.twitter.com/m2KnQK4BuX

