Έξι νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Τέξας [εικόνες]

Ένα μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον έξι άνθρωποι συνετρίβη την Μεγάλη Δευτέρα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κοντά στο Κέρβιλ του Τέξας, όπως έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το αεροπλάνο, ένα δικινητήριο Beechcraft BE58, ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο δημοτικό αεροδρόμιο του Κέρβιλ. Οι πρώτες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η υπηρεσία έκαναν λόγο για «τουλάχιστον έξι επιβαίνοντες», που όλοι τους είναι νεκροί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί, τοπική ώρα. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο.

FAA on scene of deadly plane crash in Kerrville. 6 people are dead. Not much info being shared at this time. We are unable to see the crash from our location and DPS won’t let us get closer at this time. @KABBFOX29 @News4SA pic.twitter.com/qSQzufneKH

