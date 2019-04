Πανικός στο Ντέρμπι της Αγγλίας από συνεχόμενες εκρήξεις [βίντεο]

Πολλές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη του Ντέρμπι στην Αγγλία το μεσημέρι, ενώ μεγάλες στήλες καπνού είναι ορατές από χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, το «σοβαρό περιστατικό» σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή της πόλης, με τις Αρχές να έχουν ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο των social media και δείχνουν πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει τα πάντα. Κοντά στο σημείο έχουν κλείσει οι δρόμοι, έχουν ανασταλεί δρομολόγια τρένων, ενώ οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

A couple of photos I managed to get of the fire in #Derby pic.twitter.com/jmhnuWOFXl

Advice from Derbyshire Fire and Rescue is to avoid the area around Enterprise Way. And if you live nearby keep your windows and doors closed.

Any train service between St Pancreas and Matlock & Sheffield has been severely disrupted. @BBCDerby #Derby #Explosion pic.twitter.com/7sylki5iWT

— Peter Spencer (@_PeterSpencer) April 22, 2019