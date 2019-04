Αναφορές για νεκρούς από τον σεισμό 6,3 ρίχτερ στις Φιλιππίνες [εικόνες & βίντεο]

Share Share Pin +1 Shares 0

Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.

Ο σεισμός, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μανίλα σε βάθος 40 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το Reuters, στην κύρια επιχειρηματική συνοικία της πρωτεύουσας Μανίλα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:11 τοπική ώρα (12:11 ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρία πτώματα έχουν ανασυρθεί από ένα κτήριο που κατέρρευσε όπως επίσης παρουσιάζονται ως νεκροί μία ηλικιωμένη γυναίκα και το εγγονάκι της.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στη «ζώνη του πυρός» του Ειρηνικού, μια ζώνη στην οποία συναντώνται τεκτονικές πλάκες προκαλώντας συχνά σεισμική δραστηριότητα.

ATM: DOTr Secretary Arthur P. Tugade is now at the Clark International Airport to inspect the damages in the Passenger Terminal Building caused by the strong earthquake. #DOTrPH 🇵🇭 pic.twitter.com/sa8jcQHhy9 — DOTrPH 🇵🇭 (@DOTrPH) 22 Απριλίου 2019

Buildings swaying in Manila just now 😯 Scary, but that means they're built to withstand earthquakes like this! #earthquake #earthquakeph pic.twitter.com/oPNDZ3Koxs — Francelle (@francelleisms) 22 Απριλίου 2019

WATCH: Olongapo City residents also felt the impact of the magnitude 6.1 quake that hits Zambales. Here's a CCTV footage of what happened in Sta. Rita, Olongapo City @cnnphilippines pic.twitter.com/tkX9n8fmOd — Tristan (@TristanNodalo) 22 Απριλίου 2019