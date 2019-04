Παγκόσμιος θρήνος: Στους 290 οι νεκροί από τις επιθέσεις στην Σρι Λάνκα

Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις οχτώ εκρήξεις μέσα σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών.

Ο τελευταίος απολογισμός των τοπικών αρχών κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες. Εν τω μεταξύ σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ενημέρωση 10 ημέρες νωρίτερα για πιθανές επιθέσεις σε «γνωστές εκκλησίες» από βομβιστές αυτοκτονίας, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρουγουάν Γκουνασεκέρα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα των επιθέσεων.

Επρόκειτο για τις χειρότερες επιθέσεις από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση δήλωσε στο μεταξύ ότι ο πρόεδρος Μαϊθριπάλα Σιρισένα, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι στη συνεδρίασή του θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπανταρανάικε, 30 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, και εξουδετερώθηκε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν μέσα σε πλαστικό σωλήνα πάνω σε δρόμο, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία και εξουδετερώθηκαν.

Εντωμεταξύ αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ενημέρωση 10 ημέρες νωρίτερα για πιθανές επιθέσεις σε «γνωστές εκκλησίες» από βομβιστές αυτοκτονίας.

«Πρέπει να δούμε γιατί δεν πείραμε ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα» είπε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της χώρας Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε καθώς οι αρχές ασφαλείας υπάγονται στον πρόεδρο της Σρι Λάνκα, Μαϊθριπάλα Σιρισένα, με τους δύο πολιτικούς να μην έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ο ο Σιρισένα επιχείρησε να ανατρέψει τον Γουικρεμεσίνγκε.

Προς ενίσχυση των ισχυρισμών του πρωθυπουργού, ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Σρι Λάνκα ανήρτησε στο Twitter δύο φωτογραφίες από το υπόμνημα με τις πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x

— Harin Fernando (@fernandoharin) 21 Απριλίου 2019