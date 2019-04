Ανείπωτη τραγωδία: Τουλάχιστον 207 οι νεκροί από τις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

Επτά άνθρωποι συνελήφθησαν και τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στη διάρκεια εφόδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε σπίτι στο Κολόμπο, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα ξεπέρασε τους 200, ανέφεραν η αστυνομία και τοπικά ΜΜΕ.

«Συνολικά έχουμε πληροφορίες για 207 νεκρούς από όλα τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, 450 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ρούουαν Γκουνασεκέρα, στους δημοσιογράφους στο Κολόμπο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έφοδο στο σπίτι στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα.

Οι οκτώ εκρήξεις, ορισμένες από τις οποίες , σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν επιθέσεις βομβιστών αυτοκτονίας, οδήγησαν σε άμεση λήψη αυστηρών μέτρων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει απαγόρευση κυκλοφορίας και να μπλοκάρει την πρόσβαση σε σημαντικούς ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες μηνυμάτων, περιλαμβανομένων των Facebook και WhatsApp, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση «ανακριβών και εσφαλμένων πληροφοριών» σε σχέση με τις επιθέσεις, όπως ανέφερε.

Ένας καμικάζι σκότωσε τρεις αστυνομικούς στη Σρι Λάνκα πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος σε ένα κτίριο στην Ορουγκονταουάτα, ένα βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη ήταν η όγδοη που σημειώθηκε σήμερα στο νησί αυτό της Νότιας Ασίας. Εκκλησίες που γιόρταζαν το Πάσχα και πολυτελή ξενοδοχεία επλήγησαν στο Κολόμπο και σε άλλες δύο πόλεις της χώρας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι τουλάχιστον 160 νεκροί.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας 12 ωρών, από τις 18:00 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας).

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 06:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (03:30 ώρα Ελλάδας).

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι απαγόρευσε την πρόσβαση σε βασικούς ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε υπηρεσίες μηνυμάτων.

Μία ακόμα έκρηξη νωρίτερα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα, προκαλώντας δύο θανάτους, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κολόμπο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα ξενοδοχείο στην Ντεϊουάλα, ένα νότιο προάστιο του Κολόμπο, δήλωσε ο Ρούουαν Γκουνασεκέρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Σρι Λάνκα επλήγη σήμερα, Κυριακή του Πάσχα για τους καθολικούς, από σειρά επιθέσεων που έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 158 θανάτους σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Στο μεταξύ, ένας Πορτογάλος περιλαμβάνεται μεταξύ των θυμάτων των εκρήξεων που σημειώθηκαν σήμερα σε τρεις εκκλησίες και ισάριθμα πολυτελή ξενοδοχεία της Σρι Λάνκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Lusa επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Ένας Πορτογάλος ηλικίας περίπου 30 ετών που βρισκόταν εκεί με τη σύζυγό του σκοτώθηκε από την έκρηξη σε ξενοδοχείο του Κολόμπο, δήλωσε από τη Λισαβόνα η πρόξενος της Πορτογαλίας εκει Πρίνι Πάιν. Οι υπόλοιποι Πορτογάλοι που βρίσκονται στη Σρι Λάνκα «είναι όλοι καλά», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως μόνον στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας Κολόμπο έχουν μεταφερθεί 254 τραυματίες, ενώ άλλοι 60 απαριθμούνται στις επιθέσεις στις άλλες πόλεις.

«Καταδικάζω απερίφραστα τις θρασύδειλες επιθέσεις εναντίον του λαού μας σήμερα. Καλώ όλους τους Σριλανκέζους να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί σε τούτους τους τραγικούς καιρούς», σημειώνει στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα λάβει «άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση».

Ο πρωθυπουργός, που συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, ζήτησε επίσης να αποφευχθεί «η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και θεωριών».

Σύμφωνα με τις αρχές μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και εννέα ξένοι πολίτες. Σε μόνο μία από τις εκκλησιες, τον Άγιο Σεβαστιανό στην Καταουαπιτίγια, βρειως του Κολόμπο, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ οι τηλεοπτικές εικόνες παρουσιάζουν κορμιά να κείτονται αιμάσσοντα στο έδαφος και τμήματα από την κατεστραμμένη οροφή του χριστιανικού ναού. Άλλη έκρηξη σημειώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony’s Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0

— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 Απριλίου 2019