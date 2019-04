Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του λεωφορείου στην Πορτογαλία

Τουλάχιστον 29 Γερμανοί πολίτες –11 άνδρες και 18 γυναίκες– σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, όπου παραθέριζαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα αφού μια γυναίκα που είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο της Φουντσάλ υπέκυψε.

Από τους 28 τραυματίες του τροχαίου που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, «μία γυναίκα, αλλοδαπή» υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε ο γιατρός Πέντρου Φρέιτας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Άλλοι τρεις χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 55 τουρίστες, ένας ξεναγός και ο οδηγός όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, στην κοινότητα Σάντα Κρουζ, ανατολικά της Φουντσάλ, της πρωτεύουσας του αρχιπελάγους.

η συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του λεωφορείου σε πλαγιά σε δρόμο στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας φέρνει στη δημοσιότητα με βίντεο η γερμανική εφημερίδα Bild.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε η «Bild» φαίνεται το λεωφορείο με τους 55 επιβάτες να βγαίνει εκτός δρόμου και να αρχίζει να κάνει ανεξέλεγκτα τούμπες στην πλαγιά

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα ανακοίνωσε, πριν γίνει γνωστό ότι ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, πως όλα τα θύματα είχαν γερμανική υπηκοότητα.

«Εκφράζω την οδύνη και την αλληλεγγύη όλων των Πορτογάλων σε αυτή την τραγική στιγμή και πάνω απ’ όλα συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων, που, κατά την ενημέρωση που μου έγινε, είχαν όλα γερμανική υπηκότητα», είπε ο αρχηγός του Κράτους στην κάμερα της πορτογαλικής δημόσιας τηλεόρασης RTP. Ο πρόεδρος επρόκειτο να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ανέφερε νωρίτερα μέσω Twitter πως «κάποια από τα θύματα» ήταν Γερμανοί.

Το λευκό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο, ανατράπηκε και κατέληξε πεσμένο στο πλάι πάνω σε ένα οίκημα στην πλαγιά ενός λόφου.

Σύμφωνα με τον Ζουζέ Τζίας, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, τα θύματα ήταν 40 ως 50 ετών κατά μέσον όρο.

Το δυστύχημα έγινε στις 18:30 τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) κοντά στο χωριό Κανίσο ντε Μπάισο, προάστιο της Σάντα Κρουζ, σύμφωνα με τον Φιλίπε Σόουζα, τον κοινοτάρχη.

«Μαθαίνουμε φρικτά νέα από τη Μαδέρα», ανέφερε μέσω Twitter ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Εκφράζουμε την πιο βαθιά μας θλίψη για όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα του λεωφορείου και οι σκέψεις μας βρίσκονται στους τραυματίες», συμπλήρωσε.

Η τοπική κυβέρνηση στη Μαδέρα κήρυξε τριήμερο πένθος.

