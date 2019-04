Συναγερμός στο Ντένβερ λόγω ένοπλης γυναίκας – Έμειναν κλειστά τα σχολεία

Συναγερμός στο Ντένβερ των ΗΠΑ στο οποίο έκλεισαν όλα τα δημόσια σχολεία στην περιοχή του μετρό μετά από απειλή που προέρχεται από ένοπλη γυναίκα.



«Σε συνεργασία με άλλες σχολικές περιοχές του Ντένβερ-μετρό, όλα τα Δημόσια Σχολεία του Ντένβερ θα κλείσουν την Τετάρτη 17 Απριλίου λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα προγράμματα είναι κλειστά για την ημέρα. Δεν θα υπάρξουν απογευματινές δραστηριότητες ή αθλητικοί αγώνες », ανέφεραν τα Δημόσια Σχολεία του Ντένβερ στη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

In collaboration with other Denver-metro area school districts, all Denver Public Schools will be closed on Wednesday, April 17 due to the ongoing safety concern. All facilities and programs are closed for the day. There will be no afternoon activities or athletic competitions.

— DenverPublicSchools (@DPSNewsNow) 17 Απριλίου 2019