Παναγία των Παρισίων: Οι θεωρίες συνωμοσίας μετά την πυρκαγιά [βίντεο]

Ήταν άραγε μια τρομοκρατική επίθεση; Ίσως αντιπερισπασμός; Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι (δόλιες και μη) ερμηνείες που προσπαθούν να εξηγήσουν την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων πολλαπλασιάζονται εκθετικά από το βράδυ της Δευτέρας.

Το κτίριο φλεγόταν ακόμη όταν οι κυνηγοί συμπτώσεων και οι αυτοανακηρυχθέντες «ειδικοί» της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής άρχισαν να αναζητούν τους ενόχους. Αν και η έρευνα μόλις ξεκίνησε και αναμένεται ότι θα είναι μακρά, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις γαλλικές αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Πολλοί Γάλλοι ωστόσο, κάποιοι ειρωνικά, άλλοι καχύποπτα, διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ανάγκασε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναβάλει το πολυαναμενόμενο διάγγελμά του για τα «κίτρινα γιλέκα», εν μέσω κοινωνικής κρίσης. Κάποιες ομάδες «κίτρινων γιλέκων» αποφάσισαν να περιορίσουν προσωρινά τις αναρτήσεις τους στο Facebook, ώστε να μην συνεχιστούν αυτού του είδους οι φήμες, που εξαπλώνονται συνεχώς.

#Breaking: Just in – Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathédrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame #France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) April 15, 2019