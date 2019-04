Ο Κουασιμόδος και η Εσμεράλντα θρηνούν για την Παναγία τους – Συγκλονιστικά σκίτσα για την ανείπωτη τραγωδία

16/04/19 • 11:09 | UPD 16/04/19 • 11:09 Newsroom eleftherostypos.gr

Η θλίψη που επικρατεί παγκοσμίως για την καταστροφή της Νοτρ Νταμ αποτυπώνεται στα εκατοντάδες σκίτσα που έχουν δημιουργήσει χρήστες των social media απ' άκρη σ' άκρη της γης

Εθνική τραγωδία χτύπησε χθες τη Γαλλία, ανήμερα της Μεγάλης Δευτέρας των Καθολικών.

Μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε στάχτη κι αποκαΐδια η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο πολιτιστικό και θρησκευτικό μνημείο της χώρας κι ένα από τα κορυφαία έργα του ανθρώπινου πολιτισμού στην Ευρώπη και τον κόσμο, που δεχόταν 13 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και βρισκόταν σε στάδιο προχωρημένης αναστήλωσης. Οταν, αργά το βράδυ, ελέγχθηκε η φωτιά και κόπασαν οι φλόγες ο υφυπουργός Λοράν Νουνιές δήλωσε περίλυπος ότι «δεν είναι σίγουρο πως η «Νοτρ Νταμ» μπορεί πια να σωθεί…».

Πολλά και άκρως συγκινητικά είναι τα σκίτσα που έχουν αφιερωθεί σε αυτή την τραγωδία:

Quasimodo cries in despair, lamenting «There is all that I ever loved!» He then leaves Notre Dame, never to return»#NotreDame pic.twitter.com/eL2pbemGYP — lanat (@lanatanios) 15 Απριλίου 2019

Quasimodo is as heartbroken as I am… I don’t know the artist but thank you for this beautiful drawing 😢#NotreDame pic.twitter.com/BA5POjpkCd — Klaymmanthynne (@ClemiChoou) 15 Απριλίου 2019

Sorry, I don’t know the author of this Quasimodo with Notre-Dame in his arms…

So sad.

Unbelievable.

Just hope to see one day this symbol reborn from ash like Phoenix#NotreDame pic.twitter.com/ohm6fsXOLl — Anna Velskaya (@velskaya) 15 Απριλίου 2019