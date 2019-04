«Πληρωμένη» απάντηση στην ανοησία Τραμπ για την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων

O Ντόναλντ Τραμπ ήταν από τους πρώτους ηγέτες κρατών που εξέφρασαν την οδύνη τους για την καταστροφική πυρκαγιά στο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Ωστόσο, η ανάρτησή του στο Twitter για ακόμη μία φορά προκάλεσε αντιδράσεις και διόλου κολακευτικά σχόλια.

«Πόσο τρομερό είναι να βλέπουμε την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Ίσως η ρίψη νερού από αέρος να βοηθούσε στην κατάσβεση. Πρέπει να δράσετε άμεσα!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

