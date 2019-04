Στο «Γκουαντάμο» της Βρετανίας κρατείται ο Ασάνζ – Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ για την έκδοση

Από το μικρό δωμάτιο της πρεσβείας του Εκουαδόρ, ο ιδρυτής των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ έχει μεταφερθεί μετά τη σύλληψή του στις φυλακές υψηλής ασφαλείας του Μπέλμαρς στο κέντρο του Λονδίνου, γνωστές και ως το «Γκουαντάναμο Μπέι» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «ζοφερό», όπως το περιγράφουν ξένα πρακτορεία ειδήσεων, σωφρονιστικό ίδρυμα έλαβε το συγκεκριμένο προσωνύμιο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου όταν σημαντικός αριθμός ατόμων τέθηκε στις εν λόγω φυλακές υπό κράτηση βάσει αντι-τρομοκρατικού νόμου.

Οι φυλακές του Μπέλμαρς με τους πιο «διάσημους» έγκλειστους της Βρετανίας, όπως ανέφερε νομική πηγή στο Γαλλικό πρακτορείο, βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Λονδίνου. Εχουν χωρητικότητα περίπου 900 ατόμων, ενώ εκεί μεταφέρονται κρατούμενοι «που απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις διαχείρισης λόγω του δημόσιου προφίλ τους και του προφίλ τους στα μέσα ενημέρωσης», σύμφωνα με την περσινή έκθεση επιθεώρησης του ιδρύματος. Σύμφωνα μάλιστα με την εν λόγω έκθεση, λόγω «σημαντικής έλλειψης προσωπικόύ», «έχει περιοριστεί το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται στους κρατουμένους να βγαίνουν από το κελί τους».

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν περιπαικτικά ότι οι φυλακές του Μπέλμαρς μπορεί να θεωρηθούν «αναβάθμιση» για τον Ασάνζ σε σχέση με τις προηγούμενες φυλακές που κρατείτο. Υπνεθυμίζεται ότι ο διάσημος πληροφοριοδότης παρέμεινε εννέα ημέρες στη φυλακή Wandsworth το 2010 μετά από την έρευνα σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμού που του είχαν απαγγελθεί στη Σουηδία. Η φυλακή Wandsworth θεωρείται η «πιο υπερπλήρης» φυλακή στην Αγγλία με περίπου 1.600 κρατουμένους, ενώ οι περισσότεροι από τους έγκλειστους μένουν σε κελιά που είναι σχεδιασμένα για ένα μόνο άτομο.

Παρότι έγκλειστος, ο Ασάνζ χαίρει πλέον δικαιωμάτων που δεν είχε όταν «κρυβόταν» από τον νόμο επί επτά χρόνια στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, υπογραμμίζει σε τηλεγράφημά του το Associated Press.

Ειδικότερα, ο αρχισυντάκτης των WikiLeaks Kristinn Hrafnsson δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ασάνζ είναι άρρωστος και θα πρέπει να λάβει επιτέλους ιατρική περίθαλψη. Επίσης, σημείωσε ότι πλέον θα μπορεί να συναντηθεί με τους δικηγόρους του πιο εύκολα από όταν έμενε στην πρεσβεία, όπου το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της διαμάχης με τις αρχές του Ισημερινού είχε απαγορευτεί η είσοδος στους περισσότερους επισκέπτες.

Ο αρχισυντάκτης των Wikileaks ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι ο 47χρονος Ασάνζ πονάει υπερβολικά στον ώμο του, ενώ πονάει και στα δόντια του. «Στη φυλακή, όπου κρατείται ενώ εκτυλίσσεται η διαδικασία έκδοσης, υπάρχουν ιατρικές εγκαταστάσεις, πρόσβαση στην οδοντιατρική περίθαλψη που υποθέτω υπάρχει και κάποιο προαύλιος χώρος που να τους επιτρέπεται να βγει έξω», δήλωσε ο Hrafnsson και πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σχετικώς καλή αν λάβουμε υπόψιν μας το άγχος που έχει τα τελευταία χρόνια.

Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ βρετανικών και των αμερικανικών αρχών σχετικά με την έκδοση του Ασάνζ με το Εργατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης της Βρετανίας να παροτρύνει την κυβέρνηση να μην τον παραδώσει στους Αμερικανούς. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διώκουν τον Ασάνζ επειδή έφερε στο φως «στοιχεία βιαιοπραγιών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν».

Υπενθυμίζεται ότι οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη τον ιδρυτή των Wikileaks από την πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο μετά την άρση του πολιτκού ασύλου που του είχε χορηγήσει ο Ισημερινός. Αμέσως μετά τη σύλληψη, οι ΗΠΑ ζήτησαν την έκδοσή του προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικά με τη δημοσίευση χιλιάδων διαβαθμισμένων εγγράφων.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή περίπου 70 Βρετανοί βουλευτές υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών, Σαζίντ Τζαβίντ, αλλά και τη σκιώδη υπουργό Εσωτερικών των Εργατικών Ντάιαν Αμποτ, να δώσουν προτεραιότητα σε αίτημα έκδοσης της Σουηδίας έναντι εκείνου των ΗΠΑ για τον Ασάνζ.

Σύμφωνα με τους νομοθέτες, μια τέτοια κίνηση θα στείλει ένα «ισχυρό μήνυμα της προτεραιότητας που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζονται οι εν λόγω ισχυρισμοί».

Tonight over 70 parliamentarians stand with victims of sexual violence, and are calling on both the Home Secretary and the shadow Home Sec to urge them both to be champions of action to ensure Julian Assange faces Swedish authorities and is extradited there if they so request: pic.twitter.com/uaJMM984Cc

— stellacreasy (@stellacreasy) April 12, 2019