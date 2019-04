Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο [εικόνες & βίντεο]

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές, όταν ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο. Οι αρχές ασφαλείας έδωσαν αμέσως εντολή να αποκλειστεί η περιοχή.

Ο άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά στο τζάκετ που φορούσε. Αμέσως έγινε αντιληπτός και επενέβησαν οι άνδρες ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

HAPPENING NOW: ⁦ @SecretService ⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦ @WhiteHouse ⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm

Lockdown at the White House after someone reportedly set himself on fire outside the WH gates. Media now being told to go back inside. pic.twitter.com/brWPY6sQ6Q

— Jeff Mason (@jeffmason1) April 12, 2019