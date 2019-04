Τρομοκρατικές επιθέσεις: Η εξέλιξη, οι τραγωδίες και τα κίνητρα

Η τρομοκρατική επίθεση στην Νέα Ζηλανδία το βίντεο της οποίας έκανε τον γύρο του πλανήτη προκαλώντας αποτροπιασμό, στοίχισε την ζωή σε συνολικά 50 ανθρώπους.

Επιμέλεια: Ανδρέας Ντίνης

Η επίθεση λοιπόν αυτή άνοιξε για ακόμα μια φορά τον φάκελο των τρομοκρατικών επιθέσεων και το πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες. Στο νέο ET Magazine του EleftherosTypos.gr θα δούμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν την γειτονιά μας (Ευρώπη) αλλά και το τι αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της Europol.

Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία, η τρομοκρατία έχει αλλάξει τον τρόπο δράσης της τα τελευταία χρόνια ενώ έχει σημειωθεί και μια αύξηση των τρομοκρατικών απειλών και των επιθέσεων. Ξεκινώντας το 2014 με την επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο των Βρυξελλών μέχρι τις ποιο πρόσφατες.

Αυτές οι επιθέσεις, έχουν κυρίως θρησκευτικό υπόβαθρο και πραγματοποιήθηκαν από δράστες που κατευθύνθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος (IS) ή εμπνεύστηκαν από την ιδεολογία και την ρητορική του.

Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, το 2017, 62 άτομα σκοτώθηκαν σε 33 τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στην ΕΕ, ενώ το 2016 135 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 13 επιθέσεις. Και τις δύο χρονιές, μόνο δέκα επιθέσεις θεωρήθηκαν «ολοκληρωμένες» από τις εθνικές κυβερνήσεις, επειδή πέτυχαν το στόχο τους. Το 2017 πολλές επιθέσεις (23) ματαιώθηκαν ή απέτυχαν σε σύγκριση με το 2016 (μόλις 3).

Το 2015, ο αριθμός των θανάτων που προκλήθηκαν από τέτοιου είδους επιθέσεις άγγιξε τους 150, από τους 4 το 2014. Το 2017 οι επιθέσεις είχαν λιγότερα θύματα.

Παρουσιάζοντας την κατάσταση της τρομοκρατίας και την έκθεση για τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 20 Ιουνίου, ο Μανουέλ Ναβαρέτε, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (ECTC) της Europol, δήλωσε: «Οι επιθέσεις δεν είναι τόσο καλά σχεδιασμένες. Είναι περισσότερες σε αριθμό, αλλά ευτυχώς έχουμε λιγότερα θύματα»

Η κατάσταση το 2017

10 από τις 33 επιθέσεις αξιολογήθηκαν ως «ολοκληρωμένες», 12 δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους πλήρως και 11 ματαιώθηκαν, κυρίως στη Γαλλία και τη Βρετανία. .

62 άτομα έχασαν τη ζωή τους: στο Ηνωμένο Βασίλειο (35), την Ισπανία (16), τη Σουηδία (5), τη Γαλλία (3), τη Φινλανδία (2) και τη Γερμανία (1). Περίπου 819 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Συνολικά, 705 άτομα συνελήφθησαν σε 18 κράτη μέλη (373 στη Γαλλία) λόγω υποψίας εμπλοκής τους σε τζιχαντιστικές τρομοκρατικές δραστηριότητες.

22 Μαΐου 2017: Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν από την τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στον κλειστό συναυλιακό χώρο του Manchester Arena στην πόλη του Μάντσεστερ. Ακόμα περίπου 50 άνθρωποι είχαν αναφερθεί ως τραυματίες.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

— hannah (@hannawwh) May 22, 2017