Kαθηλώνουν τα Boeing 737 MAX 8 και MAX 9 με απόφαση Τραμπ και οι ΗΠΑ [βίντεο]

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα διατάξουν να καθηλωθούν όλα τα αεροσκάφη Boeing Co 737 MAX 8 και MAX 9 μετά την συντριβή του αεροσκάφους των Ethiopian Airlines, με 157 νεκρούς.

«Θα εκδώσουμε διάταγμα με επείγοντα χαρακτήρα για την καθήλωση όλων των αεροσκαφών 737 MAX 8 και 737 MAX 9 και την απαγόρευση των πτήσεων με αυτούς τους τύπους αεροσκαφών», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η απόφαση των ΗΠΑ ακολουθεί την απόφαση αρκετών άλλων χωρών να καθηλώσουν στο έδαφος αυτό το αεροσκάφος μεσαίων αποστάσεων, μετά την πρόσφατη συντριβή του 737 Max 8 της Ethiopian Airlines

Οι μετοχές της Boeing «έπεσαν» ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

LATEST: Trump says the U.S. is grounding flights by Boeing Co.’s 737 Max aircraft following the model’s second crash in five months on Sunday https://t.co/jaPOYcbiTs pic.twitter.com/M8Ryy8Dq4I

— Bloomberg (@business) March 13, 2019