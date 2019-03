Μακελειό μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βραζιλία – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ σε δημοτικό σχολείο κοντά στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άτομα εκ των οποίων πέντε παιδιά.

Η Globo TV ανέφερε ότι έχασαν τη ζωή τους έξι μαθητές, ένας ενήλικος και οι δύο δράστες ενώ τουλάχιστον εννέα είναι οι τραυματίες. Ο ενήλικος που έχασε τη ζωή του λέγεται ότι ήταν ο διευθυντής του σχολείου Raul Brasil.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Folha de S.Paulo ότι είδαν έναν άγνωστο να πυροβολεί με όπλο έξω από το σχολείο και στη συνέχεια να εισβάλει στο κτίριο.

#BREAKING Eight dead in Sao Paulo #Brazil school shooting, including five children pic.twitter.com/TlQSp5iByN

— Guy Elster (@guyelster) 13 Μαρτίου 2019