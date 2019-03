Αποφυλακίστηκε ο δημοσιογράφος που «εξαφάνισε» ο Μαδούρο μετά από διεθνή κατακραυγή [εικόνες]

O Λούις Κάρλος Ντίαζ αποφυλακίστηκε αργά την Τρίτη, αφότου πέρασε μια νύχτα στο κρατητήριο, καθώς συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος τον είχε κατηγορήσει για συμμετοχή σε δεξιά οργάνωση, η οποία κρυβόταν πίσω από την προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης που παρέλυσε τη Βενεζουέλα.

Ο επιφανής δημοσιογράφος μετέδιδε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με αναφορές στο μεγάλο μπλακάουτ της χώρας και απήχθη από τη μυστική αστυνομία.

Ο Λουίς Κάρλος Ντίαζ εξαφανίστηκε στις 5.30 μ.μ. την Δευτέρα, αφότου αποχώρησε από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν στην πρωτεύουσα του Καράκας.

Στο Twitter ξέσπασε κίνημα που ζητούσε την άμεση απελευθέρωση του Κάρλος με τα χάσταγκ #DóndeEstáLuisCarlos και #WhereIsLuisCarlos (ελληνιστί «Πού είναι ο Λουίς Κάρλος») να παίρνουν φωτιά.

Venezuelan journalist Luis Carlos Díaz released. We’re waiting for news, but thanks to those who helped raise awareness of his disappearance & arrest by the Venezuelan secret police, SEBIN. It absolutely helped @edoilustrado @LuisCarlos #WhereIsLuisCarlos #DondeEstaLuisCarlos pic.twitter.com/y8J5v9GSVb

— Dr Sherezade Garcia Rangel (@Sherecita) 13 Μαρτίου 2019