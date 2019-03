Σάλος στην Καλιφόρνια: Μαθητές λυκείου χαιρετούσαν ναζιστικά αυτοσχέδια σβάστικα [εικόνα]

Μαθητές λυκείου της Καλιφόρνιας φωτογραφήθηκαν να υψώνουν τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό, πλάι σε μια σβάστικα φτιαγμένη από κόκκινα πλαστικά ποτήρια, στιγμιότυπα που προκάλεσαν κατακραυγή στο σχολείο τους και στην κοινότητα.

Τα στιγμιότυπα απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας γιορτής και οι φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν και διανεμήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

Την απόλυτη «αποστροφή» της για την υπόθεση εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάρθα Φλορ, η υποδιευθύντρια του λυκείου Νιούπορτ Χάρμπορ, στην πόλη Νιούπορτ Μπιτς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Λος Άντζελες.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις παιδιά που λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας να συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η Φλορ, διαβεβαιώνοντας ότι η διεύθυνση του λυκείου βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία και με τις τοπικές αρχές για να εξεταστούν τα πειθαρχικά μέτρα που θα επιβληθούν.

Έξι μαθητές που συμμετείχαν στη γιορτή ζήτησαν συγγνώμη δημόσια τη Δευτέρα.

Κατά τη Φλορ, μολονότι τουλάχιστον δύο από τους μαθητές οι οποίοι ενέχονται σε αυτή την υπόθεση είναι οι ίδιοι εβραίοι, κανένας τους δεν μοιάζει να κατανοεί τη σοβαρότητα των πράξεών τους.

«Αυτοί οι μαθητές ακούνε να μιλούν για το ολοκαύτωμα στα μέσα ενημέρωσης, στις τάξεις τους» αλλά «προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό», έκρινε η υποδιευθύντρια. «Η πρόκληση είναι να κάνουμε τους μαθητές αυτούς να καταλάβουν ότι οι πράξεις τους έχουν βαρύτατες συνέπειες, ότι προκαλούν πολύ πόνο», πρόσθεσε η Μάρθα Φλορ.

Όπως και σε αρκετές άλλες χώρες του κόσμου, οι αντισημιτικές ενέργειες βρίσκονται σε πλήρη έξαρση στις ΗΠΑ. Κατά την αμερικανοεβραϊκή οργάνωση Ένωση κατά της Δυσφήμισης (Anti-Defamation League, ADL), που αγωνίζεται εναντίον του αντισημιτισμού, αυξήθηκαν κατά 58% μεταξύ του 2016 και του 2017. Πολλές διαπράχθηκαν στο σχολικό ή στο πανεπιστημιακό πλαίσιο.

Για τον ραβίνο Έιμπραχαμ Κούπερ, στέλεχος του Κέντρου Σιμόν Βίζενταλ του Λος Άντζελες, το σκάνδαλο του Νιούπορτ Μπιτς πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την άνοδο του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, ακόμη και σε Πολιτείες πασίγνωστες για τον προοδευτισμό τους, όπως η Καλιφόρνια.

«Πρόκειται για βαριά προσβολή στα έξι εκατομμύρια Εβραίους που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα» και εναντίον όσων πολέμησαν τον ναζισμό και τη σβάστικα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Κατά τον ίδιο, οι μαθητές που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την ιστορία πρέπει να αποβληθούν, για να καταλάβουν τη βαρύτητα των πράξεών τους, αλλά και να οργανωθούν εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις για το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και συναντήσεις με επιζήσαντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Scrolling through Snapchat and see this from a Newport high school party. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/PLuFS0s9Lp

— Ava (@itsavarose_) March 3, 2019