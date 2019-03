Επέστρεψε ο Γκουαϊδό στη Βενεζουέλα [βίντεο]

Ο Χουάν Γκουαϊδό αφίχθη σήμερα το μεσημέρι (λίγο μετά τις 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ στο Καράκας, όπου ένα πλήθος υποστηρικτών του και πρεσβευτές από ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές χώρες τον υποδέχθηκαν, όπως έδειξαν πλάνα της ζωντανής μετάδοσης τηλεοπτικών δικτύων της Βενεζουέλας.

«Πίσω στην αγαπημένη μας χώρα! Βενεζουέλα, μόλις περάσαμε από τον έλεγχο της αρχής μετανάστευσης και τώρα θα πορευτούμε εκεί που βρίσκονται οι ανθρώποι μας», είπε με ανάρτηση στο Twitter μετά την άφιξή του ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Οι πρεσβευτές της Γερμανίας και της Ολλανδίας ήταν μεταξύ των πρεσβευτών που περίμεναν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTN24.

Ο 35χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο οποίος αναγνωρίζεται πρόεδρος της Βενεζουέλας από περίπου 50 χώρες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύλληψη καθώς αψήφησε την απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια, την οποία του είχε επιβάλει το Ανώτατο Δικαστήριο για να κάνει την περιοδεία του στη γειτονική Κολομβία, στη Βραζιλία, στην Παραγουάη, στην Αργεντινή και στον Ισημερινό.

«Λίγο πριν την άφιξή μου, όποιον δρόμο επιλέξει ο δικτάτορας, θα συνεχίσουμε» τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Γκουαϊδό, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σε ηχητικό του μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος είχε αναγγείλει την επιστροφή του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και προειδοποίησε χθες την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο εναντίον οποιασδήποτε απόπειρας να τον «απαγάγει» μόλις αφιχθεί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς με ανάρτησή του στο twitter προειδοποίησε λίγο μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ του αεροσκάφους που μετέφερε τον Γκουαϊδό για μια «ταχεία αντίδραση» της Ουάσινκγτον σε περίπτωση «απειλών, βίας ή εκφοβισμού» ενάντια στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι οι αρχές είχαν εμποδίσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

Video from the moment Guaidó arrives in Venezuela, crowd cheering him along. pic.twitter.com/1WPA5cIuVT

— The Intel Doge (@IntelDoge) March 4, 2019