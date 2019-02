Σεισμός 7.7 ρίχτερ συγκλόνισε το Εκουαδόρ στα σύνορα με το Περού [εικόνες & βίντεο]

Σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε πριν από λίγο το Εκουαδόρ.

Το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστοτούτο, εντοπίζεται σε απόσταση 224 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της πόλης Αμπατο και σύμφωνα με μάρτυρες ήταν αισθητή για τουλάχιστον 30 λεπτά.

To βάθος του σεισμού ξεπερνά τα 132 χλμ. και κατά συνέπεια αναμένεται να επιφέρει περιορισμένες ζημιές σε μεγάλη, ωστόσο, γεωγραφική έκταση. Σύμφωνα με τις παραμέτρους του είναι αρκετά πιθανό να δημιουργηθούν ρωγμές σε τοίχους κτιρίων και να καταρρεύσουν ακόμη ολόκληρα κομμάτια.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι ενημερώνει το Κέντρο Κινδύνου για Τσουνάμι του Ειρηνικού, ενώ επίσης δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή μεγάλες ζημιές.

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake on the Ecuador and Peru border.#earthquake @nbc25fox66 #Peru #Ecuador pic.twitter.com/1yR2xNohZY

— Ahmad Bajjey (@AhmadBajjeyWx) 22 Φεβρουαρίου 2019