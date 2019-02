Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής Όζι Όσμπορν

Θύμα της επιδημίας της γρίπης έχει πέσει και o πασίγνωστος τραγουδιστής Όζι Όσμπορν o οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου και μάνατζέρ του.

Η ασθένεια ανάγκασε τον 70χρονο madman να αναβάλει το Ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας No More Tours 2.

Η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, σε μήνυμά της στο Twitter αναφέρει: «Όπως πιθανόν γνωρίζετε, ο Όζι βρίσκεται στο νοσοκομείο εξαιτίας των επιπλοκών από την γρίπη. Οι γιατροί πιστεύουν πως εκεί θα αναρρώσει γρηγορότερα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας».

Λόγω της κατάσταση της υγείας του η περιοδεία του «No More Tours 2» ακυρώθηκε μέχρι ο μεγάλος καλλιτέχνης να αναρρώσει πλήρως.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) February 6, 2019