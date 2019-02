Συναγερμός στη Ρώμη: Έκλεισε το αεροδρόμιο Τσιαμπίνο μετά την ανακάλυψη βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]

Το αεροδρόμιο Τσιαμπίνο της Ρώμης έκλεισε, μετά την ανακάλυψη τριών βομβών, που χρονολογούνται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Μια ομάδα πυροτεχνουργών του στρατού κλήθηκε για να εξουδετερώσει τις βόμβες, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

I’d like to know what’s going on at Rome Ciampino airport.

We were told to go back to the airport due to a runway inspection but it seems everyone has been asked to leave the actual building pic.twitter.com/4mXg9mMCOG

— Izabela Zimirowicz ⭐️ (@Behella96) February 7, 2019