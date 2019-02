Η γοητεία της κάλπης: Οι πιο σέξι γυναίκες πολιτικοί στον κόσμο [εικόνες]

Μεγάλος σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με την «πληθωρική» πολιτικό της Βραζιλίας που εμφανίστηκε μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας της με ένα αβυσσαλέο ντεκολτέ.

Η στυλιστική επιλογή της πολιτικού Άνα Πάουλα ντα Σίλβα ή Παουλίνια έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού και με θετικές και με αρνητικές τοποθετήσεις. Κυρίως όμως το δεύτερο. Η Παουλίνια είναι μια νέα σχετικά πολιτικός, ιδίως σε πολιτειακό επίπεδο, αφού έχει ασχοληθεί κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Για πολλούς είναι ανερχόμενη δύναμη. Στην πρώτη της μέρα στο νομοθετικό σώμα της Σάντα Καταρίνα, η ντα Σίλβα επέλεξε να βάλει ένα κόκκινο φόρεμα με αβυσσαλέο ντεκολτέ. Υπήρξαν μέχρι και επιθετικοί προσδιορισμοί όπως το «πόρνη» που γράφτηκε αρκετές φορές. Όλο αυτό οδήγησε την πολιτικό να ζητήσει από την ομάδα της να τα αρχειοθετήσει με στόχο να γίνουν αγωγές και να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Santa Catarina state lawmaker Paulinha was heavily attacked on social media due to the cleavage she wore when she took office last Friday. 6,300 comments were posted on Facebook, mostly misogynist. She stated she'll keep on wearing what she feels like. pic.twitter.com/ReYUZxSZ1Q

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) February 6, 2019