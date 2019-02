Σε εποχές προηγούμενης δεκαετίας μια τέτοια εμφάνιση θα σόκαρε ακόμα περισσότερο τον «σύγχρονο» δυτικό κόσμο. Στην εποχή που βλέπουμε πολύ συχνά θέματα «Η σέξι εμφάνιση πολιτικού στη Βουλή», η Άνα Πάουλα ντα Σίλβα ή Παουλίνια μάλλον επιβεβαίωσε ότι η πολιτική δεν πρέπει να είναι απαραίτητα συνώνυμη σεμνοτυφίας.

Στη Βραζιλία του Ζάιρ Μπολσονάρου η στυλιστική επιλογή της πολιτικού Παουλίνια έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού και με θετικές και με αρνητικές τοποθετήσεις. Κυρίως όμως το δεύτερο.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε στα τέλη Ιανουαρίου, στην ορκωμοσία της ντα Σίλβα. Τα σχόλια που ακολούθησαν ξεπέρασαν τα όρια σε κάποιες περιπτώσεις. Υπήρξαν μέχρι και επιθετικοί προσδιορισμοί όπως το «πόρνη» που γράφτηκε αρκετές φορές. Όλο αυτό οδήγησε την πολιτικό να ζητήσει από την ομάδα της να τα αρχειοθετήσει με στόχο να γίνουν αγωγές και να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Πίστευα ότι οι άνθρωποι θα σχολίαζαν το κόκκινο χρώμα, αλλά εκείνοι εστίασαν στο ντεκολτέ μου. Το πως θα ντυθώ είναι δικό μου θέμα. Οι γυναίκες έχουν στήθος, και το δικό μου ήταν πάντοτε μεγάλο. Δεν θα γίνω μια διαφορετική γυναίκα επειδή με εξέλεξε ο λαός ως μέλος της Συνέλευσης».

Santa Catarina state lawmaker Paulinha was heavily attacked on social media due to the cleavage she wore when she took office last Friday. 6,300 comments were posted on Facebook, mostly misogynist. She stated she'll keep on wearing what she feels like. pic.twitter.com/ReYUZxSZ1Q

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) February 6, 2019