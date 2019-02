Ισχυρή έκρηξη με τραυματίες στο Δυτικό Γιορκσάιρ [εικόνες]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του Δυτικού Γιορκσάιρ στην Βρετανία την Τετάρτη το βράδυ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να μεταφερθούν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, παρά τον ικανό αριθμό τραυματιών, κανένας δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Hick Lane του Batley και όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο».

Η έκρηξη οφείλεται πιθανότατα σε διαρροή γκαζιού ενώ πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο.



#BREAKING Emergency services are responding to reports of an explosion at a block of flats in Batley, West Yorkshire. pic.twitter.com/IjOods0M01

— News This Second (@NewsThisSecond) February 6, 2019