Στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια: Υπεγράφη στις Βρυξέλλες το πρωτόκολλο προσχώρησης [βίντεο]

Οι χώρες του ΝΑΤΟ υπέγραψαν σήμερα στις Βρυξέλλες το πρωτόκολλο προσχώρησης με τη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντεμπεργκ συνεχάρη τα Σκόπια και την Αθήνα για το θάρρος που επέδειξαν και απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων Νικολά Ντιμιτρόφ τόνισε ότι «με το να γίνετε το 30ο μέλος της συμμαχίας θα διασφαλιστεί η μακροχρόνια σταθερότητα και ασφάλεια».

«Η ιστορική ημέρα δείχνει ότι οι πόρτες του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτές σε δημοκρατίες που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της συμμαχίας» πρόσθεσε ο κ. Στόλντεμπεργκ πριν να ξεκινήσει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου προσχώρησης.

Από την πλευρά του ο κ. Ντιμιτρόφ στον δικό του χαιρετισμό έκανε λόγο για «ένα μεγάλο ταξίδι» για την «Μακεδονία που σε λίγες ημέρες θα γίνει Βόρεια Μακεδονία».

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2019