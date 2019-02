Πτώση μετεωρίτη στην Κούβα [εικόνες & βίντεο]

Πανικός επικρατεί αυτήν την στιγμή στην Κούβα καθώς σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ένας ( ή τμήματα του ) μετεωρίτης φέρεται να έπεσε στην Γη.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Russia Today από την πρώτη του μετεωρίτη έχουν σπάσει πολλά παράθυρα και επικρατεί πανικός.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019