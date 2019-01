Χάος στην Βενεζουέλα: Ο Γκουάιντο αυτοανακυρήχθηκε πρόεδρος, οι νεκροί αυξάνονται

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές που ξέσπασαν την Τετάρτη σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά την κίνηση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουάιντο να αυτοανακηρυχθεί μεταβατικός πρόεδρος της χώρας, κάτι που φέρνει την χώρα στο χείλος του εμφυλίου.

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Μαδούρο για τη δεύτερη θητεία του (ύστερα από τις εκλογές–παρωδία του Μαΐου) ξέσπασαν ταραχές στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, με εκατοντάδες χιλιάδες λαού να διαδηλώνει εναντίον του, ζητώντας νέες εκλογές.

Είχε προηγηθεί μια ανταρσία στον στρατό και προσπάθεια πραξικοπήματος κατά του Μαδούρο από ανώτερους αξιωματικούς.

Την προηγούμενη νύχτα (ξημερώματα της Τετάρτης) ξέσπασαν ταραχές στο Καράκας και στη νότια πολιτεία Μπολίβαρ, ύστερα από βίαιες διαδηλώσεις, στη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι.

Πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι «όλες οι επιλογές» είναι πάνω στο τραπέζι σε περίπτωση που ο αρχηγός του κράτους καταφύγει στη χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών της αντιπολίτευσης.

The cry of freedom: the people of #Venezuela have rejected socialism and the authoritarianism that accompanies it. pic.twitter.com/NBLgHwZINW

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 23, 2019