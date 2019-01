Τραμπ ο… ράπερ: Έγραψε σύνθημα και έκανε ρήμα για το τείχος στα σύνορα

Ένα νέο… μότο για να υποστηρίξει την ανέγερση τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό κυκλοφόρησε το Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμα του στο Twitter, αποκαλύπτει πως το νέο μότο είναι «build a wall & crime will fall», ή σε ελεύθερη μετάφραση «χτίστε το τείχος & θα μειωθεί η εγκληματικότητα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ανέγερση του τείχους έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Μάλιστα, καλεί τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν το σύνθημα και να… προσεύχονται.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019